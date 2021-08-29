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Denizli'de alev alev yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 29.08.2021 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
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Denizli’de alev alev yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

Denizli Merkezefendi’de şehirler arası yolcu otobüsü, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Otobüsteki yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi.

İstanbul'dan Denizli'ye giden Süleyman A. hakimiyetindeki 34 EG 6414 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün motorunda Bakırlı Mahallesi yakınlarında yangın meydana geldi.

Otobüsteki yolcular tahliye edildi, durum sağlık ekiplerine ihbar edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gümüşler ve Kayalık şubesi ekipleri, alevlerin sardığı otobüsteki yangına müdahalede bulundu.

Emniyet güçleri, kara yolunun tek şeridini trafiğe kapatırken yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yolcular başka araçla otogara nakledildi. Büyük maddi hasar oluşan ve kullanılamaz hale gelen otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

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