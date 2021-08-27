Kahramanmaraş’taki feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Duran Özcan hakimiyetindeki 46 DY 662 plakalı araç Afşin ilçesindeki Sevin Mahallesi'nden ilçe merkezine hareket halindeyken, yol kenarındaki ve arızalı motora yardım için getirildiği öğrenilen motosiklete ve çapa motoruna aynı anda vurdu.