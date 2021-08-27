15 yaşındaki Yahya araç yıkarken fenalaşarak hayatını kaybetti

Olay, geçen gün saat 17.30'da Bahçeyaka Mahallesi 24. sokak üzerindeki oto yıkama iş yerinde gerçekleşti. Elinde oto yıkama tabancası ile araç yıkayan 15 yaşındaki Yahya Berkay Şahin bilinmeyen sebeple bağırarak yere yığıldı. İş yeri çalışanları ve etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık personelleri hayat belirtisi göstermeyen Yahya Berkay Şahin'e hemen hemen yarım saat müdahale etti. Ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Yahya Berkay Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.