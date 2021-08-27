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15 yaşındaki Yahya araç yıkarken fenalaşarak hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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15 yaşındaki Yahya araç yıkarken fenalaşarak hayatını kaybetti

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir oto yıkamacıda araç yıkadığı sırada aniden fenalaşan 15 yaşındaki Yahya Berkay Şahin hayatını kaybetti. Emniyet güçleri gencin ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Olay, geçen gün saat 17.30'da Bahçeyaka Mahallesi 24. sokak üzerindeki oto yıkama iş yerinde gerçekleşti. Elinde oto yıkama tabancası ile araç yıkayan 15 yaşındaki Yahya Berkay Şahin bilinmeyen sebeple bağırarak yere yığıldı. İş yeri çalışanları ve etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık personelleri hayat belirtisi göstermeyen Yahya Berkay Şahin'e hemen hemen yarım saat müdahale etti. Ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Yahya Berkay Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yahya Berkay Şahin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ardından özaltına alınan işyeri sahibi B.D., karakoldaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yahya Berkay Şahin'in şüpheli bulunan ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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