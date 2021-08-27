İstanbul’da tramvay ile peron arasına sıkıştı: İtfaiye ekipleri kurtardı

Olay, saat 20.15 sıralarında Aksaray Tramvay Durağında meydana geldi. İddialara göre, bir kişi henüz bilinmeyen nedenle hareket halindeki tramvay ile peron arasına düşerek sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.