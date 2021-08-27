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İstanbul'da tramvay ile peron arasına sıkıştı: İtfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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İstanbul’da tramvay ile peron arasına sıkıştı: İtfaiye ekipleri kurtardı

İstanbul'da Aksaray Tramvay Durağında hareket halindeki tramvay ile peron arasında sıkışan kişi itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

İstanbul'da Aksaray Tramvay Durağında hareket halindeki tramvay ile peron arasına düşerek sıkışan kişi yaralandı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Aksaray Tramvay Durağında meydana geldi. İddialara göre, bir kişi henüz bilinmeyen nedenle hareket halindeki tramvay ile peron arasına düşerek sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri iki yönlü olarak durdurulurken, çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.

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