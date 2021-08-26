Son dakika: Mardin'in Mazıdağı ilçesinde orman yangını
Son dakika haberine göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 3 dönümlük alanın zarar gördü.
Mazıdağı ilçesi Işıkkaya Mahallesi'ndeki ormanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Mazıdağı itfaiyesine bağlı ekipler, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yetkililer, ormanda izmarit ve cam şişesi gibi yangına sebep olacak maddelerin atılmaması, piknik alanlarında da ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.