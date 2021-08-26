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Son dakika: Mardin'in Mazıdağı ilçesinde orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Son dakika: Mardin’in Mazıdağı ilçesinde orman yangını

Son dakika haberine göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 3 dönümlük alanın zarar gördü.

Mazıdağı ilçesi Işıkkaya Mahallesi'ndeki ormanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Mazıdağı itfaiyesine bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, ormanda izmarit ve cam şişesi gibi yangına sebep olacak maddelerin atılmaması, piknik alanlarında da ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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