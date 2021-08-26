Şile'de korkunç cinayet! Otel sahibi husumetlisine böyle kurşun yağdırdı
İstanbul Şile'de iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan otel sahibi ile başka bir otelin işletmecisi, tekrar bir araya geldi. Fadul Pehlivan, belinden çıkardığı silahla Onur Abdullah İnak'a ateş ederek öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Şile'de meydana geldi.
İddiaya göre, Fadul Pehlivan, aralarında husumet bulunan Onur Abdullah İnak'ın işletmeciliğini yaptığı otele geldi.
Burada buluşan ve ortak bir arkadaşlarının da bulunduğu masada konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı.
Bir süre sonra Fadul Pehlivan, belinden çıkardığı silahla Onur Abdullah İnak'ın önce kafasına, sonra vücuduna peş peşe ateş etti. İnak, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli arkadaşıyla otelden ayrıldı.
SAZLIK ALANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Jandarma Suç Araştırma Timi (Jasat) ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Şile'den çıkmasını engellemek için Jandarma ekipleri, çevreyi kontrol altına aldı. Drone yardımıyla aramalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 16 saat sonra Fadul Pehlivan'ı sazlık alanda saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.
Fadul Pehlivan'ın yapılan sorgusunda, hayatını kaybeden Onur Abdullah İnak'ın 5 yıl önce kendisine kül tablası fırlatarak sağ gözünü kaybetmesine neden olduğunu ve aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcı, Fadul Pehlivan'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Cinayet zanlısı tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.
CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fadul Pehlivan, Onur Abdullah İnak ve bir arkadaşlarının masada oturduğu, Fadul Pehlivan'ın, İnak'a defalarca ateş ettiği, yanlarında bulunan kişinin Fadul Pehlivan'ın elinden silahı almaya çalıştığı ve Pehlivan ile arkadaşının olay yerinden ayrıldığı görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ösym.gov.tr giriş: YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır?
- Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?
- Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...
- İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?
- Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor! Yüzde 100 artış yaşandı! Memur ve emekliye ödemeler...
- KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
- ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir? Beşiktaş'ın rakipleri...
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi olacak?
- AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı? Harç ücretleri...
- YÖK Başkanı son dakika açıkladı! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 2021-2022 üniversiteler ayın kaçında açılacak?
- Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?