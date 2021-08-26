Şile’de korkunç cinayet! Otel sahibi husumetlisine böyle kurşun yağdırdı

Fadul Pehlivan'ın yapılan sorgusunda, hayatını kaybeden Onur Abdullah İnak'ın 5 yıl önce kendisine kül tablası fırlatarak sağ gözünü kaybetmesine neden olduğunu ve aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcı, Fadul Pehlivan'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Cinayet zanlısı tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.