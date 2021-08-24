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Son dakika: Aydın Karpuzlu'da orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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Son dakika: Aydın Karpuzlu’da orman yangını

Son dakika haberleri... Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde orman yangını meydana geldi. Çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Aydın'ın Karpuzlu ve Koçarlı ilçeleri ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırında saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile alevlere havadan müdahale ediyor.

Bir yangın haberi daha! Ekipler olay yerinde BİR YANGIN HABERİ DAHA! EKİPLER OLAY YERİNDE

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