Kırıkkale’de korovirüs karantinasında olması gereken 3 şahıs yolcu otobüsünde yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, ilçe çıkışındaki denetim noktasında koronavirüs denetimi yaptıkları esnada, Tokat'tan İzmir'e giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu sorgulamasında, araçtaki yolculardan T.Ç'nin test sonucunun pozitif, eşi K.Ç. ve yolculardan N.B.G'nin temaslı olduğunun tespit edilmesi üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bilgi verildi.

Karantina kurallarını ihlal etmekten 4 bin 50'şer TL ceza uygulana karı koca ile öteki yolcu, yurtta karantina altına alındı.

N.B.G'nin, bir süre önce yine şehirlerarası yolculuk yaptığı esnada, otobüsteki bir yolcunun test sonucunun pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu için karantina altında olması gerekirken yolculuğa çıktığı öğrenildi.

Ekipler, otobüs firmasına da 12 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.