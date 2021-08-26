Silahlı kavgada yoldan geçen baba ve 3 buçuk yaşındaki oğlu yaralandı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde manavda karşılaşan ve aralarında daha öncesinde husumet olan 2 grup arasındaki tartışma kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüştü. 2 saldırganın ateş açması sonucu iki şahıs ile seken kurşunların isabet etmesi sonucu yoldan geçen baba ve 3.5 yaşındaki çocuğu yaralandı. 4 yaralı hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.
Olay, gece sularında Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde yer alan lunaparkın köşesinde gerçekleşti. İddiaya göre, içlerinde daha önceden husumet olan 2 grup manavda karşılaştı.
Taraflar arasındaki tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Bu esnada silahlarını çeken 2 şahıs, ateş etmeye başladı.
BABA VE OĞUL YARALANDI
Açılan ilk ateş ardından yaralanan M.T. ile U.B. kaçmaya çalışırken, saldırganlar ateş etmeyi sürdürdü. Bu esnada yoldan geçen M.E. ile yanındaki 3 buçuk yaşındaki oğlu K.A.E. de kurşunların isabet etmesi sonucunda yaralandı.
Etrafta panik ve endişeye yol açan olayda bir takım araçlara ve seyyar tezgahlara da kurşun denk geldi.
İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Soruşturma sürdürülüyor.
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