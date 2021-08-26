Silahlı kavgada yoldan geçen baba ve 3 buçuk yaşındaki oğlu yaralandı

BABA VE OĞUL YARALANDI

Açılan ilk ateş ardından yaralanan M.T. ile U.B. kaçmaya çalışırken, saldırganlar ateş etmeyi sürdürdü. Bu esnada yoldan geçen M.E. ile yanındaki 3 buçuk yaşındaki oğlu K.A.E. de kurşunların isabet etmesi sonucunda yaralandı.