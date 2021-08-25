Muğla’da Yunanistan'ın geri püskürttüğü 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla Bodrum’da, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarılırken, yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 16 kaçak göçmen ile iki göçmen kaçakçısı zanlısı Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçen gün saat 12.15'te Bodrum ilçesi açıklarında can salları içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı geldi. İhbarın ardından bölgeye giden ekipler tarafından, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarılırken, iki göçmen kaçakçısı zanlısı yakalandı.
Diğer taraftan, ekipler aynı tarihte saat 13.45'te Bodrum ilçesi açıklarında özel bir tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı geldi.
İhbarla görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tekne içindeki 16 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin akabinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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