Muğla’da Yunanistan’ın geri püskürttüğü 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçen gün saat 12.15'te Bodrum ilçesi açıklarında can salları içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı geldi. İhbarın ardından bölgeye giden ekipler tarafından, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarılırken, iki göçmen kaçakçısı zanlısı yakalandı.