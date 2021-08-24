25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Komşular korkunç manzarayla yüzleşti! Kartal'da anne ve kızın acı ölümü

Komşular korkunç manzarayla yüzleşti! Kartal'da anne ve kızın acı ölümü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
ABONE OL
Komşular korkunç manzarayla yüzleşti! Kartal’da anne ve kızın acı ölümü

Son dakika haberleri... Kartal'da bir anne ve kız ikamet ettikleri evde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre Atalar Mahallesi Doğu Caddesi Keskin Sokak sakinlerinin kötü kokular gelmesi sebebiyle ihbarda bulunmasıyla daireye giren polis ekipleri anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayeti işleyen kişinin ise olay yerine tekrar geldiği anlaşıldı. İşte detaylar...

Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Daireden gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Komşular korkunç manzarayla yüzleşti! Kartal’da anne ve kızın acı ölümü KOMŞULAR KORKUNÇ MANZARAYLA YÜZLEŞTİ! KARTAL'DA ANNE VE KIZIN ACI ÖLÜMÜ

Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, iddiaya göre iki gün önce anne Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü.

Bina sakinleri ise daireden gelen kötü kokuları fark etti. Daha sonra evden ayrılan Ahmet Özcan iki gün sonra olay yerine geri döndü. Özcan, cinayette kullandığı bıçağı ölen kız kardeşinin eline tutuşturarak, polisi arayıp kız kardeşinin önce annesini sonra intihar ettiğini söyledi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Mahalle sakini Necip Dayıoğlu, "Polislerden sonra biz de olayı öğrendik. İki gün önce öldüğünü söyledi polisler. Başka bir bilgimiz yok" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA