SMA hastası Asya bebek için seferberlik

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) A Haber temsilcisi Rıza Açıkgöz'ün gündeme taşıdığı Spinal Müsküler Atrofi Tip1 (SMA) hastası olan 9 aylık Asya Polatlı için Türkiye harekete geçti. Asya bebeğin, Türkiye ile KKTC arasında Sağlık Alanındaki İşbirliği anlaşmaları uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de ücretsiz tedavi edilmesi amacıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde gereken ayarlamalar yapıldı ve tedavi için bir doktor görevlendirildi.

Havayolu ulaşımında herhangi bir aksilik yaşanmaması için uçaktaki ventilatör yedeklendi, ailenin ulaşım ve konaklama yerleri de Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından sağlandı. Türkiye'ye SMA hastalığının tedavisinde kullanılan "SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial" için gittiklerini anlatan baba Ozan Polat, bu tedavinin Asya'nın kaslarının daha kötüye gitmemesi için yapıldığını kaydetti. Minik Asya'ya Türkiye'deki tedavisi süresince annesi Güler ve babası Ozan Polat refakat edecek. Polat ailesi, 12 Ağustos'ta kızlarının acil tedavisinin Türkiye'de devam etmesi için Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden yardım talebinde bulunmuştu. Söz konusu ilaç hastalığın ilerleyişini azaltacak. Fakat küçük Asya'nın SMA Tip 1 hastalığını yenmesi için ihtiyaç duyduğu 2.5 milyon dolarlık Zolgensma isimli ilaç için KKTC'de herkes seferber oldu. KKTC genelinden toplanan paranın henüz yüzde 10'da kaldığı bildirildi. İsteyenler Türkiye İş Bankası'nın KKTC'deki Gönyeli Şubesi'nde Asya bebek adına açılan hesaba yardımda bulunabiliyor.