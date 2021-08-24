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Çadırlarında karantinaya alındılar! Eskişehir'de Kovid-19 alarmı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Çadırlarında karantinaya alındılar! Eskişehir’de Kovid-19 alarmı

Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen ve korona virüse yakalanan kadın, yaşadığı çadırda ailesiyle birlikte karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Alpu'ya bağlı Bozan Mahallesi'ndeki çadırlar bölgesinde yaşayan mevsimlik tarım işçisi Hatice Taş'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Hatice Taş'ın çadırlar bölgesinde eşi İ.T. ve 5 çocuğu ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ve filyasyon ekibinin müdahalesiyle Hatice Taş ve ailesi, yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.

Etrafına şerit çekilerek karantinaya alınan çadırın çevresinde yaşayanlar karantina kurallarına uyulması konularında bilgilendirildi.

Karantinaya alınan 7 kişilik Taş ailesinin kontrolleri takip ediliyor.

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