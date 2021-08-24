Çadırlarında karantinaya alındılar! Eskişehir’de Kovid-19 alarmı

Hatice Taş'ın çadırlar bölgesinde eşi İ.T. ve 5 çocuğu ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ve filyasyon ekibinin müdahalesiyle Hatice Taş ve ailesi, yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.