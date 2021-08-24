Esra Erol’da Elti Hamide’yi kocasından ayıran yufkacı Muammer’in ilişki durumu hayrete düşürdü!

"MUAMMER AY'LA İLİŞKİ YAŞAMA SEBEBİM EŞİMDİR"

Evden kaçan Hamide Duman ise "Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" cevabıyla milyonları şaşırttı.