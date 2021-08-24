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Esra Erol'da Elti Hamide’yi kocasından ayıran yufkacı Muammer’in ilişki durumu hayrete düşürdü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Esra Erol’da Elti Hamide’yi kocasından ayıran yufkacı Muammer’in ilişki durumu hayrete düşürdü!

Esra Erol'da tanınan Mehmet Duman, karısı Hamide'nin yufkacı Muammer Ay'a kaçtığını anlatmıştı. Bu durum, tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemişti. Milyonların tepkisini toplayan Muammer Ay, Facebook'taki ilişki durumunu güncelledi.

Esra Erol'da, geçen aylarda akıllara durgunluk getiren bir olay yaşandı. İstanbul'da oturan 2 çocuk sahibi Mehmet Duman canlı yayına katıldı.

Duman, 17 sene önce dünya evine girdiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart'ta evi terk ettiğini, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

"EŞİM VE YENGEM YUFKACI MUAMMER AY'A KAÇTILAR"

Mağdur adam, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" diye konuştu.

"MUAMMER AY'LA İLİŞKİ YAŞAMA SEBEBİM EŞİMDİR"

Evden kaçan Hamide Duman ise "Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" cevabıyla milyonları şaşırttı.

Bir süre sonra yenge Hamide Duman İstanbul'a dönüş yaptı. Canlı yayına çıkan Duman, pişmanlık duyduğunu anlattı.

Hamide Duman ise kocasına ve çocuklarına geri dönmeyeceğini yufkacı Muammer Ay'a aşık olduğunu açıkladı.

Hamide Duman ise yufkacı aşkıyla Antalya'da birlikte yaşamaya başladı.

TÜRKİYE ONLARI KONUŞTU

Bir dönem Türkiye'nin tepki gösterdiği çift, iddialara göre yakın bir tarihte evlilik kararı aldı.

Evlendiği girdiği konuşulan ikiliden yufkacı Muammer Ay ise Facebook'taki ilişki durumu 'evli' olarak güncelledi.

"HAMİDE İLE BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ"

Daha önceki yayınlarda, "Hamide ile birbirimizi seviyoruz" diyen Muammer Ay, birkaç ay önce de Facebook hesabından aşk dolu paylaşımlara imza atmıştı.

Olay çiftin fotoğraflarına, yakın çevrelerinden beğeni yağmıştı.

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