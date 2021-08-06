Esra Hankulu ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen Aleyna Çakır olayının şüphelisi Ümitcan Uygun’un ağabeyinden tehdit

Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın ölü bulundu. Esra Hankulu'nun ağzından kan gelmiş halde bulunduğu, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi. Uygun ve diğer iki arkadaşı gözaltına alındı.