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Haberler Galeri Esra Hankulu ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Aleyna Çakır olayının şüphelisi Ümitcan Uygun'un ağabeyinden tehdit

Esra Hankulu ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Aleyna Çakır olayının şüphelisi Ümitcan Uygun'un ağabeyinden tehdit

Son dakika haberine göre: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan Esra Hankulu ölü bulundu. Uygun, gözaltına alınırken, ağabeyi sosyal medya hesabından tehditler savurdu.

Giriş Tarihi: 06.08.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 10:34
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Esra Hankulu ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen Aleyna Çakır olayının şüphelisi Ümitcan Uygun’un ağabeyinden tehdit

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayının baş şüphelisi olarak bilinen Ümitcan Uygun'un adı yine bir kadının ölümü ile gündeme geldi.

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Esra Hankulu ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen Aleyna Çakır olayının şüphelisi Ümitcan Uygun’un ağabeyinden tehdit

Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın ölü bulundu. Esra Hankulu'nun ağzından kan gelmiş halde bulunduğu, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi. Uygun ve diğer iki arkadaşı gözaltına alındı.

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Esra Hankulu ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen Aleyna Çakır olayının şüphelisi Ümitcan Uygun’un ağabeyinden tehdit

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı.

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Esra Hankulu ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen Aleyna Çakır olayının şüphelisi Ümitcan Uygun’un ağabeyinden tehdit

Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

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Esra Hankulu ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen Aleyna Çakır olayının şüphelisi Ümitcan Uygun’un ağabeyinden tehdit

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.