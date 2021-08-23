Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane başlıyor! Hasret bitiyor

Hafta içi her gün izleyici ile buluşacak olan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Çiftler maharetlerini markette, mutfakta ve sofrada birbirleriyle paylaşacak. Haftanın finalinde kazanan çift, altınların sahibi olacak.