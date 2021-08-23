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Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane başlıyor! Hasret bitiyor

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Giriş Tarihi: 23.08.2021
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Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da ve Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane başlıyor! Hasret bitiyor | Müge Anlı ne zaman başlıyor?

atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve yeni program Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 30 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da ve Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane başlıyor! Hasret bitiyor | Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Her sezon yaptıklarıyla gündeme oturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da ve Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane başlıyor! Hasret bitiyor | Müge Anlı ne zaman başlıyor?

atv'den yepyeni bir program daha geliyor. Ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş'in sunacağı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane" 30 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te başlıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da ve Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane başlıyor! Hasret bitiyor | Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Hafta içi her gün izleyici ile buluşacak olan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Çiftler maharetlerini markette, mutfakta ve sofrada birbirleriyle paylaşacak. Haftanın finalinde kazanan çift, altınların sahibi olacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da ve Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane başlıyor! Hasret bitiyor | Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da ve Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane başlıyor! Hasret bitiyor | Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Yeni sezon, yeni heyecanlar, yeni buluşmalar…

13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, 30 Ağustos Pazartesi saat 16.20'de atv'de başlıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da ve Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane başlıyor! Hasret bitiyor | Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek. Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, sürprizlerle dolu formatıyla ekranlarda olmaya devam edecek.

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