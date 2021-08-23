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Çeşme’de gece kulübünün önünde işlenen cinayetin zanlıları gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Çeşme’de gece kulübünün önünde işlenen cinayetin zanlıları gözaltına alındı

İzmir Çeşme’de, bir gece kulübünün önünde dün akşam çıkan kavgada 33 yaşındaki Alpay Kalyon bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anlarının görüntüleri ortaya çıkarken cinayetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Oto yıkama dükkanı işletmeciliği yapan evli, 1 çocuk babası Alpay Kalyon, geçen gece, gece Alaçatı, Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'taki bir gece kulübüne gitti.

İddiaya göre, burada Kalyon ile vale olduğu öğrenilen O.D. ile etrafındaki bir grup arasında daha tespit edilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Tartışmanın giderek uzaması üzerine O.D., bıçakla Kalyon'u yaraladı.

O.D., olayın ardından yanındakilerle araçlarına binip, kaçtı. İhbarla, olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kalyon, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kalyon'un cesedi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalyon'un, cenazesinin bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Emniyet, görüntülerden eşkali tespit edilen zanlıların yakaladı.

CİNAYET ANLARI KAMERADA

Kalyon'un, O.D. tarafından bıçaklandığı anlar bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti.

Görüntülerde ilk olarak iki grup arasında arbede yaşandığı, ardından da vale olduğu belirtilen O.D'nin yandaki bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'a vurduğu görülüyor.

3 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Alpay Kalyon'un bıçaklanarak yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili F.B., M.T. ve O.G. zanlı olarak gözaltına aldı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayette yeni detaylar da ortaya çıktı. Kalyon'un olay günü eşi ve 1'i kadın 2 arkadaşı ile gece kulübüne geldikleri öğrenildi. İddiaya göre, bir ara dışarı çıkan yanındaki erkek arkadaşının hemen bitişikteki gece kulübünün önünde bir kadının darp eden kişileri uyarması üzerine kavga çıktığı, Kalyon'un da kavgaya dahil olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, Kalyon'un cenazesi Yamanlar Cemevi'nde düzenlenen töreninin ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gece kulübü önünde cinayet! O anlar kamerada GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE CİNAYET! O ANLAR KAMERADA
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