Çeşme’de gece kulübünün önünde işlenen cinayetin zanlıları gözaltına alındı

İddiaya göre, burada Kalyon ile vale olduğu öğrenilen O.D. ile etrafındaki bir grup arasında daha tespit edilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Tartışmanın giderek uzaması üzerine O.D., bıçakla Kalyon'u yaraladı.

O.D., olayın ardından yanındakilerle araçlarına binip, kaçtı. İhbarla, olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kalyon, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kalyon'un cesedi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalyon'un, cenazesinin bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Emniyet, görüntülerden eşkali tespit edilen zanlıların yakaladı.