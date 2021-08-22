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Çeşme'de gece kulübünün önünde bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
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Çeşme’de gece kulübünün önünde bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti! O anlar kamerada

İzmir Çeşme’de, bir gece kulübünün önünde çıkan ve Alpay Kalyon'un (33) bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda vale olduğu öğrenilen O.D.'nin çıkan tartışmadan sonra yan taraftaki başka bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'a vurduğu anlar yer alıyor.

Oto yıkama işletmeciliği yapan evli, 1 çocuk babası Alpay Kalyon, geçen gece, gece Alaçatı, Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübüne gitti.

İddiaya göre, orada Kalyon ile vale olduğu belirtilen O.D. ile yanındaki bir grup arasında daha belirlenemeyen bir sebepten tansiyon yükseldi.

Tartışmanın giderek uzaması üzerine O.D., bıçakla Kalyon'u yaraladı. O.D., olayın akabinde yanındakilerle araçlarına binip, kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 ve emniyet güçleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ciddi olan Kalyon, burada sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kalyon'un cesedi, incelemelerin akabinde İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kalyon'un, cenazesinin bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Polis, görüntülerden eşkali tespit edilen anlıların yakalanması için operasyon başlattı.



O ANLAR KAMERADA

Kalyon'un, O.D. tarafından bıçaklandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde ilk olarak iki grup arasında arbede yaşandığı, ardından da vale olduğu belirtilen O.D'nin yandaki bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'a vurduğu görülüyor.

Alaçatı’da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga anı kamerada ALAÇATI'DA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI KAVGA ANI KAMERADA

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