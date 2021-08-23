Film gibi olay! Gökhan Gönül kayıp kardeşini kabul etti: 3 kardeştik 4 kardeş olduk
İzmit'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'ü, 2012 yılında çalıştığı esnaf lokantasındaki iş arkadaşları anlattı. Can'ı televizyonda gördüklerinde çok şaşırdıklarını ifade eden iş arkadaşı Ahmet Torun, "O zamanlar ailesi olduğundan haberi yoktu, biz ailesini bulduğu için çok mutlu olduk inşallah kendisi için daha hayırlı olur" dedi. Öte yandan Çaykur Rizesporlu futbolcu Gökhan Gönül'den Can Gönül ile ilgili açıklama geldi.
İzmit'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'ün, yıllar önce birlikte çalıştığı Ahmet Torun, kendilerine kimsesiz olduğunu söylediğini anlattı.
Torun, "2012 yılında Can bize başvurdu biz de kendisini işe aldık. Güzel bir insandı, çalışkandı. Oradan bir tanışıklığımız olmuştu daha sonra kendisini televizyonda gördük. Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu duyunca çok şaşırdık. O zamanlar yurtta kaldığını ve kimsesi olmadığını biliyorduk. 1 sene burada çalıştıktan sonra ayrıldı. O zamanlar ailesi olduğundan haberi yoktu, biz ailesini bulduğu için çok mutlu olduk inşallah kendisi için daha hayırlı olur" dedi.
'ASKERE GİDECEĞİNİ SÖYLEYEREK AYRILDI'
Yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra askere gitmek için işten ayrıldığını belirten iş arkadaşı Zafer Günay ise, "Can kardeşimiz buraya gelerek iş aradığını söyledi. Biz de kendisiyle oturup konuştuk. Bize yetiştirme yurdundan ayrılacağını söylemişti. Kendisine sahip çıktık, 2012 yılında yaklaşık bir sene beraber çalıştık. Birbirimize destek olduk. Kendisini televizyonda görünce çok şaşırdık, çok sevindik. Bir ailesi olduğunu öğrenmiş. Askere gideceğini söyleyerek buradaki işinden ayrıldı. Çalışkan biriydi, bize çok yardımcı oldu, hep beraber ağabey kardeş gibi çalıştık daha sonra da buradan ayrıldı."
GÖKHAN GÖNÜL'DEN CAN GÖNÜL AÇIKLAMASI
İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları;
Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum ki. Bende bunu 3-4 önce öğrendim. 3 kardeştik 4 kardeş olduk.
Can'cım annen baban sana ulaşmaya çalışıyor. Annen baban seni bekliyor. Ben de Can gibi belli bir yaşa kadar annesiz büyüdüm. O yüzden Can'ın da özel hayatını çok paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok." ifadelerini kullandı.
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