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Nişanına bir hafta kala hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Nişanına bir hafta kala hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Kütahya’da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen aracın çarpması sonucu ağır bir şekilde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 21 yaşındaki Esra Uslu bugün defnedildi.

Kaza, geçen akşam saatlerinde Adnan Menderes Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi etrafındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Esra Uslu'ya, sanayi yönüne giden Halil İbrahim Ergun hakimiyetindeki 43 HE 298 plakalı araç çarptı.

Kaza sonucunda ağır bir şekilde yaralanan Uslu, ihbarla olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uslu, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Bugün öğle saatlerinde Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Esra Uslu'nun cenazesi Fuat Paşa Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı.

Genç kız kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Evliya Çelebi mezarlığında defnedildi.

Esra Uslu'nun erkek arkadaşıyla bir süre önce sözlendiği ve bir hafta sonra nişanlarının olacağı belirtildi.

Nişanına bir hafta kala feci ölüm NİŞANINA BİR HAFTA KALA FECİ ÖLÜM

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