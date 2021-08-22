Video çekmek isterken çatıdan düşmüştü! Kübra Doğan toprağa verildi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, fotoğraf çekmek için çıktığı binanın çatısından apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kübra Doğan'ın cenazesi Mardin'de toprağa verildi.
İstanbul'dan karayoluyla Mardin'in Midyat ilçesine getirilen Doğan'ın cenazesi, Gölcük Mahallesi'nde bulunan Kalo Asri Mezarlığı'na getirildi.
Doğan'ın cenazesi, namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Sultaniye Mahallesi 617. Sokak'ta dün, misafir olarak evinde kaldığı akrabasıyla gün batımının fotoğrafını çekmek için çatıya çıkan Kübra Doğan (23), inerken apartman boşluğuna düşmüş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Genç kızın düşme anı, akrabasının cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti.