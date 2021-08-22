Canlarını hiçe sayıyorlar! İnternet fenomenliği nereye gidiyor?
Esenyurt'ta binanın çatısında sosyal medya için video çeken Kübra Doğan, çatıdaki eternitin kırılması sonucu düşerek can verdi. Bu tüyler ürperten olayın ardından 'İnternet fenomenliği nereye gidiyor?' sorusu gündeme geldi. A Haber'e konuk olan Dijital İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı. İşte haberin detayları...
23 yaşındaki Kübra Doğan yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta oturan akrabalarının yanına geldi. Kübra Doğan ile 16 yaşındaki kuzeni Helen M. , gün batımında fotoğraf çekmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Helen M. cep telefonuyla görüntü çekerken Kübra Doğan ise poz veriyordu. Bu sırada Kübra Doğan'ın üzerine çıktığı plastik çatı kaplaması olan eternit kırıldı. Genç kız metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düşerek can verdi. Kübra Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç kızın feci ölümü ise kuzeni tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
A Haber'e konuk olan Dijital İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "İnternet fenomenliği nereye gidiyor?" sorusunu canlı yayında yanıtladı.
FENOMENLİK İÇİN CANLARINI HİÇE SAYIYORLAR
Kırık'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Bu görüntüler tüyler ürpertici. Ama bunun gibi çok fazla olayı görüyoruz, karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada beğeni alabilmek adına bu tarz paylaşımların yapıldığını görüyoruz. Çünkü sosyal medya doğası gereği farklılığı istiyor. Özellikle z kuşağı biraz bu alana ilgi gösteriyor.
Kolay yoldan şöhret elde edebilmek kolay yoldan para kazanabilmek adına böyle ön plana çıkayım diye bu tarz videolar çekildiğini biliyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyada da var. Üzücü manzaraların ortaya çıktığını da görüyoruz. Burada ailelerin de dikkat etmesi gerekiyor. Dijital okur-yazarlık bilincinin her geçen gün daha da azaldığını görüyoruz. Bu mecralar uyuşturucudan farksız. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta dijital bilince ulaşmak.
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