Canlarını hiçe sayıyorlar! İnternet fenomenliği nereye gidiyor?

Kolay yoldan şöhret elde edebilmek kolay yoldan para kazanabilmek adına böyle ön plana çıkayım diye bu tarz videolar çekildiğini biliyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyada da var. Üzücü manzaraların ortaya çıktığını da görüyoruz. Burada ailelerin de dikkat etmesi gerekiyor. Dijital okur-yazarlık bilincinin her geçen gün daha da azaldığını görüyoruz. Bu mecralar uyuşturucudan farksız. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta dijital bilince ulaşmak.

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