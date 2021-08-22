Kocaeli’nde zincirleme kaza! 3 Araç birbirine girdi
Kocaeli D-100 karayolunda Ormanya doğal yaşam parkına piknik yapmaya giden 7 kişilik ailenin de içlerinde olduğu 3 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kaza, Kocaeli Başiskele'de D-100 karayolu Ankara istikameti Ovacık Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.
Seyir halindeki 81 FL 398 plakalı aracın yavaşlaması sonucunda, aynı yönde hareket halinde olan 34 NF 5827 plakalı araç ve 34 LN 9660 plakalı araç hızını alamayarak kaza yaptı.
Zincirleme kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan kişiler tedbir amaçlı ambulansa alındı.
PİKNİĞE GİDİYORLARDI
Diğer taraftan, kazaya karışan 34 LN 9660 plakalı araçtaki 7 kişilik ailenin Ormanya'ya pikniğe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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