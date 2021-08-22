Fethiye’de feci olay! Annesini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Olay, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Tuzla Mahallesi'ndeki bir evde geçen akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Emre D. Ve 61 yaşındaki annesi Gülten D. arasında evde yemek yedikleri esnada daha bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.