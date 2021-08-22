Fethiye'de feci olay! Annesini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Muğla Fethiye’de bir adam tartıştığı annesini 10 yerinden bıçakladı. Annesini öldüren şahıs gazetecilerin "neden öldürdün?" sorusuna "bilmiyorum" diye cevap verdi.
10 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Emre D., annesini 10 defa bıçakladı.
EKİPLER ANNEYİ KANLAR İÇERİSİNDE BULDU
Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi.
Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler içeri girdiklerinde, anne Gülten D.'yi yerde kanlar içinde buldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
"BİLMİYORUM"
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Annenizi neden öldürdünüz?" şeklindeki sorusuna, "Bilmiyorum" diyerek cevap verdi. Polis ekipleri tarafından ekip otosuna bildirilen Emre D. cezaevine götürülerek teslim edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS sonuçları için beklenen açıklama! 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...
- Geri sayım: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş (belgesi) yerleri açıklandı mı?
- Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?
- LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 MEB LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?