Antalya’da toplu taşımada maske takmayan kadın ortalığı karıştırdı
Antalya’nın Kepez ilçesinde halk otobüsü içinde maske takmayı kabul emteyen kadın adeta ortalığı karıştırdı. Kendisinden maske takmasını söyleyen otobüs şoförüne hakaretler eden kadın, büyük tepki çekti.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takma kuralı devam ediyor.
Olay, Kepez İlçesi Antalya Bulvarı üzerinde sabah sularında gerçekleşti. Meydan-Yeniköy hattında görev alan Kemal Kuşçu, sefere çıkmak için bulvar üzerindeki durağa giderek yolcu almaya başladı. Bu esnada halk otobüsüne binen bir kadın, şoförün maske kullanması konusunda uyarısına kulak asmayarak maske takmadı. Şoför de maske takmadan yola devam edemeyeceğini dile getirdi. Bunun üzerine deliye dönen kadın yolcu, maske takmamakta ısrar ederek şoföre hakaretler savurmaya başladı.
" ÇEK LAN BENİ ŞOFÖR BOZUNTUSU"
Kadın bir süre daha hakaret ettikten sonra otobüsten aşağı indi. Bu kez ise diğer yolculara da hakaret etmeye başladı. Kadın, "Maske takmıyorum. Ben engelliyim. Bugün maske takmıyorum. Bak görüyorsunuz. Benim evde çocuğum bekliyor. Aşağı inmiyorum. Şimdi polis gelecek. Bunu da çekin. Sakin olamıyorum. Bu insanların hiçbirisi beni sakinleştiremez. Doktorlarınız gelse beni sakinleştiremez. Sana ben soracağım. Çek lan beni şoför bozuntusu. Nerede polisler?
"BUNUN BEDELİNİ ÇOK PİS ÖDETECEĞİM"
Senin çocuğun senin anan benim yaşadıklarımın yüz bin katını yaşasın. Sen pisliğin tekisin. Senin hiçbir vasfın yok. Sana bunun bedelini çok pis ödeteceğim" diyerek sağa sola bağırdı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medya görüntülerin paylaşılmasının ardından kadına çok sayıda izleyici tepki gösterdi.
Şoförün ise yarın avukatı aracılığıyla kadın hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
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