11 kepçenin olduğu düğün konvoyu görenleri şaşkına çevirdi
Manisa Akhisar‘da kepçe operatörlüğü yapan damat, 11 kepçenin oluşan düğün konvoyu ile gelin aldı. Tuhaf görüntüler oluşturan kepçe konvoyunu fark eden vatandaşlar hayrete düştü.
Damat Okan Uslu, düğününün değişik olması için arkadaşları ile 11 kepçeyi süsleyerek Sinem gelini almaya gitti.
GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ
Gelin ve damat, kepçe konvoyu eşliğinde ilçe merkezinde kornalarla tur attı. İlginç düğün konvoyunu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, konvoya alkışlarla destek verdi.
Konvoydaki kepçe operatörleri yolda yaptıkları şovlarla da ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 1 saat boyunca Akhisar sokaklarında dolaşan konvoy damat evine gelinmesiyle sona erdi.
"UNUTULMAYACAK BİR OLAY YAŞADIK"
Vatandaşların konvoya ilgi gösterdiğini belirten damat Okan Uslu, "Mesleğimiz icabı böyle bir etkinlik oluşturalım istedik. Operatör arkadaşlarımız da bizlere destek verdiler. Diğer karşılaştığımız konvoylarda insanlar kendi konvoylarını bırakıp bizi fotoğrafladı" derken, gelin Sinem Uslu ise "Tahmin edebiliyordum ama benim için sürpriz oldu. Bizim için unutulmayacak bir olay yaşadık. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Okan ve Sinem çifti konvoyun ardından evlerinin önünde çifte telli oynadıktan sonra düğünün yapılacağı salona geçti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS sonuçları için beklenen açıklama! 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...
- Geri sayım: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş (belgesi) yerleri açıklandı mı?
- Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?
- LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 MEB LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?