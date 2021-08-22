Daire 16’nın zaferi! Köpük yerinde kalacak

Güneş, "Dernek olarak vatandaşımızın isyanını haklı bulduk. Sadece bir vatandaşımızın duygularını dışa vurmasıydı. Bunun gibi medyaya yansımayan her gün neredeyse yüzlerce olay oluyor. Ne yazık ki bir çoğunda sessiz kalınıyor veya gündeme gelmiyor. Biz bu gibi bir şeyin olmasından mutlu değiliz.

Aslında üzülüyoruz. Üzülmemizdeki amaç şu; hayvanlar ile ilgili bir arada yaşamayı toplumsal olarak hala öğrenmiş değiliz. En basit örneğini vereyim.