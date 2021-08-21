’Daire 16’ paylaşımları rekor kırdı! Türkiye sokak köpeğinin hakkını koruyan Özay Kaya’yı konuşuyor

"BİZİM YAŞAMAYA HAKKIMIZ VARSA ONUN DA VAR"

Kaya sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Kimseye zararı olmayan bu köpek için belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Kime ne zararı var bu köpeğin? Apartmanın içine giriyorsa, kapıyı açık tutmayacaksın, yeter ya. Bu mahallede nasıl bizim yaşamaya hakkımız varsa onun da var.''

Sosyal medya gündemine oturan ve Daire 16 olarak kısa süre içerisinde binlerce kişinin paylaştığı, yorumladığı ve seyrettiği videonun kahramanları baba Özay Kaya ve o anları ağlamaklı bir ses ile kayda alarak çekerek sosyal medya hesabında paylaşan kızı Ayça Kaya, yaşananları anlattı.

