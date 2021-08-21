Kağıthane metro istasyonunda hareketli anlar! Polis intihar diye gitti hırsızı suçüstü yakaladı



METRO KÖPRÜSÜNÜN KORKULUKLARINI DA ÇALMIŞ

Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada hırsızın Fatih C. (28) olduğunu tespit etti. Hırsızı polis otosuna götüren ekiplerin yanına gelen iki kişi, hırsızın ilçe kaymakamlığı önündeki metro köprüsündeki korkulukları çaldığını ve oradan istasyona doğru kaçtığını söyledi.