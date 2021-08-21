Kağıthane metro istasyonunda hareketli anlar! Polis intihar diye gitti hırsızı suçüstü yakaladı
İstanbul Kağıthane’de metro istasyonunda intihar ihbarına giden emniyet güçleri, metro istasyonun güvenlik görevlisiyle beraber kablo hırsızını suçüstü bastı. Metro köprüsünün demirlerini de çalan şahıs yakalandı. Hırsızın “uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan da aranmasının olduğu ortaya çıktı.
Olay, geçen günlerde Kağıthane Metro İstasyonunda meydana geldi. Kağıthane Metro İstasyonunda intihar ihbarı gelen Kağıthane Devri Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, hızlıca şekilde olay yerine intikal etti.
Metro durağına giden ekipler, burada güvenlik görevlisi ile beraber metro istasyonunda kablo çalmak isteyen hırsızı suçüstü yakaladı.
Kağıthane'de metrolara dadanan hırsızın Kağıthane Metro İstasyonunda ekipler tarafından yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızın istasyon içinde güvenlik personeli tarafından alındığı ve zapt edilmeye çalışıldığı görülüyor.
METRO KÖPRÜSÜNÜN KORKULUKLARINI DA ÇALMIŞ
Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada hırsızın Fatih C. (28) olduğunu tespit etti. Hırsızı polis otosuna götüren ekiplerin yanına gelen iki kişi, hırsızın ilçe kaymakamlığı önündeki metro köprüsündeki korkulukları çaldığını ve oradan istasyona doğru kaçtığını söyledi.
Bu sırada polislerin yanına gelen metro şantiyesinin görevlisi de kablo çalmaya çalıştığı sırada kaçtığını bildirdi. Metroda suçüstü yakalanan hırsızın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı öğrenildi.
Hırsız F.C. polis ekipleri tarafından Sadabad Polis Merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10'a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın
- POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
- Genelge yayımlandı! Zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu?
- Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2021-2022 Süper Lig 2. hafta Gaziantep BJK maçı hangi kanalda?