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'Güzel kız' İstanbul Boğazı'ndan geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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’Güzel kız’ İstanbul Boğazı’ndan geçti

Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a ait 256 milyon dolar değerindeki 'Güzel Kız' anlamına gelen 'Dilbar' isimli süper yat, Karadeniz'den giriş yapıp İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Süper yat 256 milyon dolar değerinde.

Yatta 80 mürettebat görev yapıyor.

Helikopter pisti ve 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı bulunan 156 metre uzunluğundaki yatta misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süit de var.

Dilbar, 26 Temmuz'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.

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