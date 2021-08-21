’Güzel kız’ İstanbul Boğazı’ndan geçti

Süper yat 256 milyon dolar değerinde.

Yatta 80 mürettebat görev yapıyor.

Helikopter pisti ve 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı bulunan 156 metre uzunluğundaki yatta misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süit de var.

Dilbar, 26 Temmuz'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.



