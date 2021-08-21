Gece yarısı şoku yaşadılar! Hemen karantinaya alındılar





"ANKARA'DA BİNDİK, KIRIKKALE'DE İNDİRDİLER"

Filyasyon ekiplerine durumu anlatan M.D. (18), 2 gün önce Ankara'ya trenle geldiklerini belirterek, "Ben 18'inde tren bileti aldım. Sonra işlemlerim bitti benim. Telefonlarımız kapalı sadece anneminki açık. Trende bizim biletlerimiz iptal oldu. Neden olduğunu sorduğumuzda HES koduyla ilgili bir problem var dediler. Ondan sonra temaslı olduğumuzu öğreniyoruz. Ankara'da bindik, Kırıkkale'de indirdiler. Sonra biz yanlış bir işlem yapmayalım diye kaçak olarak bir yere gitmeyelim diye tren garından biz 112'yi aradık" ifadesini kullandı.