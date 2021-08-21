Ankara’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza saat 23.30 sıralarında Ankara Samsun Yolu siteler mevkiinde bulunan alt geçittin girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi siteler mevkiinde bulunan alt geçitten karşıdan karşıya geçtiği sırada N.K.C'nin kontrolündeki 06 BNU 948 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralı yaya yolun kenarına savruldu.