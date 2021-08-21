Öldüren inat! Aşı olmayı reddeden gazeteci Berna Nuri Süer koronavirüse yenildi





'EMPERYALİSTLERİN OYUNU' DERDİ



GAZETECİ BÜLENT DENLİ: Olmadı çocuk olmadı. İnadına yenildin. Beni, çocuklarını ve eşini ve seni sevenleri gözü yaşlı bıraktın. Çok üzgünüm. Gazetecilikte uzun yıllar birlikte çalıştık. Abikardeş gibiydik. Aradan uzun yıllar geçti. Çok iyi bir gazeteci oldu. Harika bir yuva kurdu. Dünya güzeli iki yavrusu ve harika bir eşi vardı. Sosyal medyada mutluluğunu sık sık dile getirirdi. Aşı karşıtı idi. Bir gün dayanamadım. Müdahale ettim. Aşının emperyalistlerin oyunu olduğuna inanmıştı. Yolundan döndüremedim. Bir gün Kovid testlerinin pozitif olduğu açıkladı. Hastaneye yattı. Kısa sürede atlatacağına inanıyordu. Ben de öyle. Sağlam, atletik bir yapısı vardı. Çocukları küçüktü. Anneleri ile her gün ziyarete gidiyor, çocuksu resimleri ve hadi iyileş baba mesajları ile moral veriyorlardı. 3-4 yaşındaki oğlunun son isteği babasının iyileşmesi ve evlerinin terasında her zaman olduğu gibi dans etmekti. Ona söz verdi. Merak etme dans edeceğiz dedi.