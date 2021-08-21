Öldüren inat! Aşı olmayı reddeden gazeteci Berna Nuri Süer koronavirüse yenildi
Son dakika haberine göre: Gazeteci Berna Nuri Süer, 'Aşı ol’ uyarısı yapan çevresindekilere kulak asmadı. Aşı karşıtı olan Süer, koronavirüse yakalanırken, yoğun bakımda virüse yenildi.
Aşı olmayı reddeden gazeteci Berna Nuri Süer (57) koronavirüse yenildi.
Oysa 8 Ağustos'ta yoğun bakımda tedavi görürken evlilik yıldönümleri için eşi Manolya Olya Süer'e sosyal medya hesabından "Tam 12 yıl önce biz olduk. Şimdi 10 gündür ayrıyız. Ama az kaldı ve 12'nci evlilik yıldönümümüzü yine birlikte kutlayacağız. Seni seviyorum. İyi ki varsın canımın ta canı" diye yazmıştı. SABAH'ın ulaştığı Olya Süer'in kelimeler boğazına düğümlendi. Süer "Çok üzgünüm. Her şey çok duygusal" diyebildi.
CAM KAPININ ARDINDA BEKLEYİŞ
Spor pazarlamacısı, halkla ilişkilerci ve reklam danışmanı olan gazeteci Berna Nuri Süer'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Süer, yoğun bakımda koronavirüsle savaşırken, eşi ve çocukları cam kapının ardından onu görebiliyordu. Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Her gün umutla hastaneye koşan eşi Olya Süer ve çocukları, yoğun bakımın cam kapısının ardında durarak, kendi elleriyle çizdikleri kalbi ve sevgi dolu mektupları sunuyorlardı ona.
'SENİ ÖZLEDİM BABA'
O mektuplarda Timur Ata ve Altay "Merhaba babası, seni çok özledim. Umarım en kısa sürede iyileşirsin" yazıyordu. O ise 3 Ağustos'ta "Hastanede babasına, oğlundan mektup geldi. Ben de sizi çok özledim. Oğlum geçecek bugünler az kaldı inşallah. Sizi seviyorum" diye paylaşımda bulundu.
SON MESAJ: SİZİ SEVİYORUM
Süer evlilik yıldönümleri olan 8 Ağustos'ta eşine "08.08.2009. Tam 12 yıl önce biz olduk. 10 gündür ayrıyız. Ama az kaldı ve 12'nci evlilik yıldönümümüzü yine birlikte kutlayacağız. Seni seviyorum. İyi ki varsın canımın ta canı" diye yazmıştı. Süer'in cenazesi bugün Marmara Ereğlisi'nde defnedilecek.
BAŞARILARLA DOLU BİR YAŞAM...
SÜER, uzun yıllar siyaset ve ekonomi gazeteciliği yaptı. Merhum Turgut Özal'ın ricası ile gazeteciliğe ara verip Malatyaspor Kulübü Başkan Vekilliği ve kulübün basın sözcülüğü görevini üstlendi. Doğan Medya'da genel yayın yönetmenliği ve reklam müdürlüğü yaptı. 1998'de yerli ve yabancı markalara ajans hizmeti verdi. Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) danışmanlıkları yaptı. 6 yıl önce emekli olduktan sonra 2015-2020 yılları arasında Büyükçekmece Basketbol Kulübü'nde genel koordinatör olarak görev yaptı. İstanbul Arel Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve Arel Medya Grup Direktörlüğü görevlerini üstlendi. Süer, şarkıcı Nez ile olan evliliğini 2008'de sonlandırmıştı. Manolya Olya ile evli olan Süer'in, Timur Ata ve Altay adında iki çocuğu vardı. TBF, Süer için başsağlığı mesajı yayımladı.
'EMPERYALİSTLERİN OYUNU' DERDİ
GAZETECİ BÜLENT DENLİ: Olmadı çocuk olmadı. İnadına yenildin. Beni, çocuklarını ve eşini ve seni sevenleri gözü yaşlı bıraktın. Çok üzgünüm. Gazetecilikte uzun yıllar birlikte çalıştık. Abikardeş gibiydik. Aradan uzun yıllar geçti. Çok iyi bir gazeteci oldu. Harika bir yuva kurdu. Dünya güzeli iki yavrusu ve harika bir eşi vardı. Sosyal medyada mutluluğunu sık sık dile getirirdi. Aşı karşıtı idi. Bir gün dayanamadım. Müdahale ettim. Aşının emperyalistlerin oyunu olduğuna inanmıştı. Yolundan döndüremedim. Bir gün Kovid testlerinin pozitif olduğu açıkladı. Hastaneye yattı. Kısa sürede atlatacağına inanıyordu. Ben de öyle. Sağlam, atletik bir yapısı vardı. Çocukları küçüktü. Anneleri ile her gün ziyarete gidiyor, çocuksu resimleri ve hadi iyileş baba mesajları ile moral veriyorlardı. 3-4 yaşındaki oğlunun son isteği babasının iyileşmesi ve evlerinin terasında her zaman olduğu gibi dans etmekti. Ona söz verdi. Merak etme dans edeceğiz dedi.
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTE SORUMLUSU GÜLLÜ DÜZGÜN KÖSE: Acımız büyük, kıymetli abimizi kaybettik. Aşımızı olalım, keşke demeyelim. Sevenlerimizi gözü yaşlı bırakmayalım.
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