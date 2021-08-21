Diyarbakır’da evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Ablanla seni almaya geldik

Nilifırka, "Biz eylemimizi burada sürdüreceğiz. Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Mehmet'im, yavrum, evladım; beni görüyorsan duyuyorsan kaç, gel. Sizi korkutuyorlar; 'Ceza var' diyorlar. Devlet ceza vermiyor. Gelin oğlum; devlete, adalete teslim ol. Gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Polisi ve askeri gördüğün zaman gel, çık teslim ol. Biz ablanla seni almaya geldik. Mehmet'im sen gelene kadar ben buradan kalkmayacağım. Gel, hep beraber eve gidelim" diye konuştu.

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