Diyarbakır’da evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Ablanla seni almaya geldik
Diyarbakır’da alçak terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarının bulunmasını isteyen 233 ailenin oturma eyleminde 719'uncu gününde devam ediyor. Gazetecilik bölümünde son sınıfı okurken, 2015’te kaçırılan evladı Mehmet için evlat nöbeti tutan İmmihan Nilifırka, "Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Mehmet'im, yavrum, evladım; beni görüyorsan duyuyorsan kaç, gel. Sizi korkutuyorlar, 'Ceza var' diyorlar. Devlet ceza vermiyor. " şeklinde konuştu.
Diyarbakır'da ikamet eden Mehmet Akar, 2 sene önce 21 Ağustos tarihinde kayboldu. Oğlunun hain teröristler tarafından dağa kaçırıldığını belirten Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde 'evlat nöbeti' başlattı.
Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini dile getirdiği oğlu Mehmet Akar, nöbetin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere seslendi.
Akar'ın oğluna sarılması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için ümit oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019 tarihinde HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 719 gündür süren nöbetinde, Hacire Akar ile beraber çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e çıktı.
'MEHMET'İM SEN GELENE KADAR BEN BURADAN KALKMAYACAĞIM'
Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2015 yılında, 22 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka, 2 yılı eylemde geçirdiklerini ve 3'üncü yıla sayılı günler kaldığını söyledi.
Nilifırka, "Biz eylemimizi burada sürdüreceğiz. Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Mehmet'im, yavrum, evladım; beni görüyorsan duyuyorsan kaç, gel. Sizi korkutuyorlar; 'Ceza var' diyorlar. Devlet ceza vermiyor. Gelin oğlum; devlete, adalete teslim ol. Gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Polisi ve askeri gördüğün zaman gel, çık teslim ol. Biz ablanla seni almaya geldik. Mehmet'im sen gelene kadar ben buradan kalkmayacağım. Gel, hep beraber eve gidelim" diye konuştu.
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