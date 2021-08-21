Balıkçılar av sezonu için kolları sıvadı

"İŞİMİZİ YAPAMADIK VE ÇOK ZARAR ETTİK"

Dedeler, "Büyük bir heyecanla sezonu bekliyoruz. Ancak geçen yıl biliyorsunuz hem pandemi nedeni ile denize açılamadık, hem de sezon sonlarına doğru bir müsilaj musallat oldu. Bu nedenle ağlarımız zarar gördü ve işimizi yapamadık ve çok zarar ettik. Yakalanan balıklar için de televizyonlarda yemeyin gibi şeyler söylediler. Oysa balıklarımız tertemizdi. Bizim balıklar da gitti bedavaya; neşemiz kalmadı. Geçen sene yakaladığımız balıklar zaten mazot parasına yetmiyordu. Ama bu sene palamut ve çinakop, hatta hamsiden çok umutluyuz. Şu anda denizde müsilaj yok denecek kadar az. O kadar olacaktır. Karadeniz'deki arkadaşlardan güzel haberler alıyoruz. Bu sene Karadeniz iyi gözüküyor. Yaşayıp göreceğiz. İnşallah bu yıl bolluk olacaktır" şeklinde konuştu.