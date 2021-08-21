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Balıkçılar av sezonu için kolları sıvadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2021
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Balıkçılar av sezonu için kolları sıvadı

Tekidağ’da balıkçılar 1 Eylül tarihinde  başlayacak yeni av sezonu için çalışmalara başladı. Geçen sene koronavirüs (kovid-19) ve Marmara Denizi'ndeki müsilaj sebebiyle zor zamanlar geçiren balıkçılar, bu sezondan ümitli olduklarını ifade ederek, çinekop, palamut ve hamsi bolluğu olacağını belirtti.

Yeni av dönemi için çalışmalara başladıklarını dile getiren 40 senelik balıkçı Önder Dedeler, 2020'de pandemi ve Marmara Denizi'ni tesiri altına alan müsilaj sebebiyle zor zamanlardan geçtiklerini söyledi.

"İŞİMİZİ YAPAMADIK VE ÇOK ZARAR ETTİK"

Dedeler, "Büyük bir heyecanla sezonu bekliyoruz. Ancak geçen yıl biliyorsunuz hem pandemi nedeni ile denize açılamadık, hem de sezon sonlarına doğru bir müsilaj musallat oldu. Bu nedenle ağlarımız zarar gördü ve işimizi yapamadık ve çok zarar ettik. Yakalanan balıklar için de televizyonlarda yemeyin gibi şeyler söylediler. Oysa balıklarımız tertemizdi. Bizim balıklar da gitti bedavaya; neşemiz kalmadı. Geçen sene yakaladığımız balıklar zaten mazot parasına yetmiyordu. Ama bu sene palamut ve çinakop, hatta hamsiden çok umutluyuz. Şu anda denizde müsilaj yok denecek kadar az. O kadar olacaktır. Karadeniz'deki arkadaşlardan güzel haberler alıyoruz. Bu sene Karadeniz iyi gözüküyor. Yaşayıp göreceğiz. İnşallah bu yıl bolluk olacaktır" şeklinde konuştu.

"HAZIRLIKLARIMIZ NEREDEYSE TAMAM''

1 Eylül tarihinde 'Vira bismillah' diyeceklerini belirten balıkçı Cemal Akbaş, "Biz Tekirdağlı balıkçılar olarak, av yasağı olduğu dönemde de çapari ile balık tutmaya devam ettik. Hazırlıklarımız neredeyse tamam. Müsilaj geçen yıl bizleri mahvetti. İnşallah bu sezon çinekop ve palamut bol bekliyoruz. İstavrit zaten var, Lüfer bekliyoruz. İnşallah yine müsilaj olmaz, bizler de güzel balıklar tutarız" şeklinde konuştu.

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