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Son dakika: Van'da iki dairede 115 düzensiz göçmen yakalandı! Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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Son dakika: Van’da iki dairede 115 düzensiz göçmen yakalandı! Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 115 düzensiz göçmenin iki apartman dairesinde yapılan arama sonucunda yakalandığı duyuruldu. Açıklamada kentte göçmen kaçakçılığına yönelik deşifre çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Van'da bir apartmandaki iki dairede yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 115 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ŞOK EVLERİ OLARAK BİLİNİYOR

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kentte "şok evleri" olarak tabir edilen yapıların yıkılması üzerine göçmenlerin, kaçakçılar tarafından apartman dairelerine yerleştirildiğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

2 DAİREDE 115 KİŞİ YAKALANDI

"Bir apartmandaki 2 dairede yapılan aramada 115 düzensiz göçmen yakalanmış, bir şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılmıştır. Yıl içerisinde göçmen kaçakçılığı ile mücadelede, aralarında otobüs şoförü, şok ev ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla düzensiz göçmen getiren organizatörler olmak üzere toplam 121 olayda haklarında işlem yapılan 260 şüpheliden 117'si adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca tespiti yapılıp içerisinden düzensiz göçmen alınan 85 'şok ev'in belediye ekipleri yardımı ile yıkımı gerçekleştirilmiştir."

YÜZDE 94,4 BAŞARI

Açıklamada, vatandaşların desteğiyle düzensiz göçmenlerle mücadeledeki başarılı çalışmaların devam edeceği vurgulanan açıklamada, "4 aylık süreçte vatandaşlarımızdan gelen 508 ihbarın tamamı değerlendirilmiş olup ihbarların yüzde 94,4 doğru çıkmıştır. Düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadelemizde bize destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

2 daireden 115 düzensiz göçmen çıktı 2 DAİREDEN 115 DÜZENSİZ GÖÇMEN ÇIKTI

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