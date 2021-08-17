19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yolun bittiği fark etmedi otomobiliyle taklalar attı! Bursa'da feci kaza

Yolun bittiği fark etmedi otomobiliyle taklalar attı! Bursa'da feci kaza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
ABONE OL
Yolun bittiği fark etmedi otomobiliyle taklalar attı! Bursa’da feci kaza

Bursa'da yolun devam ettiğini düşünen otomobil sürücüsü yol yapım çalışma alanında uçarak takla attı. Çevredekiler kaza sonrasında sağlık, polis ve itfaiye etkiplerine haber verirken, hafif yaralanan Ferhat Ü. İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da yolun devam ettiğini zanneden sürücünün kullandığı otomobil yol yapım çalışma alanına uçarak takla attı.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde, yeni İznik Belediye binasının karşı tarafında devam eden yeni yol çalışmalarının bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Ü. idaresindeki 16 ACV 033 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücü yolun bittiğini fark edemedi.

TAKLA ATTI

Süratli bir şekilde devam eden otomobil yol çalışma alanına uçarak takla attı. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine sağlık ve polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Takla atan otomobilden sürücü Ferhat Ü. çevredekilerin yardımı ile hafif yaralı olarak çıkartıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA