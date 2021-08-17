Yolun bittiği fark etmedi otomobiliyle taklalar attı! Bursa'da feci kaza
Bursa'da yolun devam ettiğini düşünen otomobil sürücüsü yol yapım çalışma alanında uçarak takla attı. Çevredekiler kaza sonrasında sağlık, polis ve itfaiye etkiplerine haber verirken, hafif yaralanan Ferhat Ü. İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde, yeni İznik Belediye binasının karşı tarafında devam eden yeni yol çalışmalarının bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Ü. idaresindeki 16 ACV 033 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücü yolun bittiğini fark edemedi.
TAKLA ATTI
Süratli bir şekilde devam eden otomobil yol çalışma alanına uçarak takla attı. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine sağlık ve polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Takla atan otomobilden sürücü Ferhat Ü. çevredekilerin yardımı ile hafif yaralı olarak çıkartıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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