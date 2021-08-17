Yolun bittiği fark etmedi otomobiliyle taklalar attı! Bursa’da feci kaza

TAKLA ATTI

Süratli bir şekilde devam eden otomobil yol çalışma alanına uçarak takla attı. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine sağlık ve polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Takla atan otomobilden sürücü Ferhat Ü. çevredekilerin yardımı ile hafif yaralı olarak çıkartıldı.