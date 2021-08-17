19 Ağustos 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kastamonu Sinop ve Bartın’daki sel felaketinde can kaybı sayısı 78 oldu
Batı Karadeniz'deki sel felaketinden acı haberler gelmeye devam ediyor. AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.
SON DAKİKA HABERİ: Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 ve Bartın'da 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi. 2 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.
2 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.