Kastamonu Sinop ve Bartın’daki sel felaketinde can kaybı sayısı 78 oldu

Batı Karadeniz'deki sel felaketinden acı haberler gelmeye devam ediyor. AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 ve Bartın'da 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi. 2 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.

2 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.