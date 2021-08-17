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Müge Anlı'da Türkiye'nin gündemi olmuştu! Büyükşen cinayetinin şüphelisi Mustafa Okşen hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Müge Anlı’da Türkiye’nin gündemi olmuştu! Büyükşen cinayetinin şüphelisi Mustafa Okşen hayatını kaybetti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Büyükşen cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Necla Büyükşen olayı ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 39 yaşındaki Mustafa Okşen cezaevinde fenalaştıktan sonra hastanede hayatını kaybetti.

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.

ÖZEL EKİP KURULDU

Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.

Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından Okşen, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada da yaklaşık bir saat müdahale edilen Okşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

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