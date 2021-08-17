Müge Anlı’da Türkiye’nin gündemi olmuştu! Büyükşen cinayetinin şüphelisi Mustafa Okşen hayatını kaybetti

Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından Okşen, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada da yaklaşık bir saat müdahale edilen Okşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.