Esenyurt’ta kızına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden paylaşılan o görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, bir AVM'de 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokat ile çocuğunun başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu 45 yaşındaki M.A.'yı dün gözaltına aldı.