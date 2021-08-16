Bağcılar’da aile faciası! Sokak ortasında amcasını öldürdü

Olay, 1 Ağustos 2020'de İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, torun Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği sebebiyle daha öncede tartışma yaşadığı amcası Dilaver Beyhan ile görüştü.

Yusuf Beyhan (25) amcasını görür görmez tabansıyla arkasından ateş etmeye başladı. Ardından olay yerine giden küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışan Yusuf Beyhan, amcasının ilk olarak ayağına ateş etti daha sonra yanına giderek art arda tetiğe bastı. Cihan Beyhan olay yerinde yaşamını yitirirken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı. Olayın akabinde soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede zanlı Yusuf Beyhan'ın yasal olmayan yollardan ülkeye giriş yaptığı belirtildi.