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Bağcılar’da aile faciası! Sokak ortasında amcasını öldürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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Bağcılar’da aile faciası! Sokak ortasında amcasını öldürdü

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde geçen yıl Cihan Beyhan, yeğeni tarafından alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldü. Beyhan’ın annesi, ‘’Bir tarafta torunum, bir tarafta oğlum. Torunumu ellerimle büyüttüm, baktım ama o gelip benim kapımın önünde oğlumu sebepsiz yere öldürdü.’’ dedi. Cinayet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 1 Ağustos 2020'de İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, torun Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği sebebiyle daha öncede tartışma yaşadığı amcası Dilaver Beyhan ile görüştü.

Yusuf Beyhan (25) amcasını görür görmez tabansıyla arkasından ateş etmeye başladı. Ardından olay yerine giden küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışan Yusuf Beyhan, amcasının ilk olarak ayağına ateş etti daha sonra yanına giderek art arda tetiğe bastı. Cihan Beyhan olay yerinde yaşamını yitirirken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı. Olayın akabinde soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede zanlı Yusuf Beyhan'ın yasal olmayan yollardan ülkeye giriş yaptığı belirtildi.


Zanlı Yusuf Beyhan'ın amcası Cihan'a ateş ettiği ve yaşamını yitirdiğinin anlatıldığı iddianamede otopsi raporuna göre maktulün bedeninde 7 tane mermi giriş yarasının tespit edildiği ifade edildi. İddianamede zanlı Yusuf Beyhan'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.


'' NE KADAR ATEŞ ETTİM ONU DA HATIRLAMIYORUM''
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde yapılan ilk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yusuf Beyhan, "Amcam Dilaver Beyhan mahalleye taksiyle geldi. Sağ tarafına uzanıp bir şeylerle uğraşınca, silah çıkaracağından korktum. Kendimden uzaklaştırmak amacıyla bir el havaya ateş ettim. Taksiyle gitti. Daha sonra küçük amcam Cihan geldi. Beni azarladı, küfür ve tehditlerde bulundu. Cihan sokağa doğru gidip geldi. Kafamı kaldırınca Cihan amcamın elindeki pompalı tüfeği gördüm. Silahı kaldırdığı gibi anneme ateş etti. Mecbur kaldım, ateş ettim. Ne kadar ateş ettim onu da hatırlamıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

''GİDERSEN SENİ DE ÖLDÜRECEK''

İlk duruşmanın ardından konuşan Anne Raziye Beyhan, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acısının hala dinmediğini söyleyerek

"Oğlum vurulduktan sonra komşular, oğlumun yanına gitmeme müsaade etmediler. 'Gidersen seni de öldürecek' dediler. Bir tarafta torunum, bir tarafta oğlum. Ben torunumu ellerimle büyüttüm, baktım ama o silah alıp, gelip benim kapımın önünde oğlumu öldürdü, hem de sebepsiz yere.

''O KATİLİN HAPİSTEN ÇIKMASINI İSTEMİYORUM''

Ben o günden beri sürekli hasta ve yataktayım, felç geçirdim. O katilin hapisten çıkmasını istemiyorum, onun yüzünü görmek dahi istemiyorum" dedi.

''SENİN EVLENDİĞİNİ DE GÖREYİM…''

Oğlunun sürekli torununun başına bir şey gelmesin diye koruyup kolladığını anlatan Raziye Beyhan, "Olay günü katilin annesi benim evime gelip 'Bana para vermezsen senin oğlun toprağa, benimkisi de hapse girecek' demişti. Oğluma hep 'oğlum senin evlendiğini de göreyim' diyordum. Bana 'Anne tamam bu sene evleneceğim' diyordu" diye konuştu.



SABIKA KAYDI LİSTESİ KABARIK

Olayın yaşandığı noktada konuşan müşteki Dilaver Beyhan'ın avukatı Servet Barışer, "Sanığın daha önce 20'nin üzerinde suç kaydı olmasına rağmen Fransa'dan Türkiye'ye gelirken İstanbul Havalimanı'nda hiçbir güvenlik prosedürüne takılmadan İstanbul'a giriş yapıyor. Birkaç gün sonrasında da bu olayı gerçekleştiriyor. Bu üst soya karşı gerçekleştirilen bir suç olduğundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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