FSM’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kamyonet TEM’i birbirine kattı! Ters yöne girdi

"TERS İSTİKAMETTE ÜZERİMİZE DOĞRU GELMEYE BAŞLADI"



O anlara şahit olan bir sürücü, "Biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde giderken araçla polisin tartıştığını gördük. Bir süre tartıştılar ve polis kenara çekmesini söyledi. Ama araç kenara çekmedi. Biraz daha ilerledikten sonra polis motorlu olduğu için ileri gidip yolu kapattı. Bunlar da fark edince ters istikamette üzerimize doğru gelmeye başladı. Bayağı bir korkutucuydu." dedi.