FSM'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kamyonet TEM'i birbirine kattı! Ters yöne girdi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) makas atarak seyir ettiği öne sürülen kamyonet sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takibe başlayan polisten kurtulmak için TEM Otoyolu'nda ters istikamette ilerleyen kamyonet öteki sürücüleri korkuturken trafiği birbirine kattı. Kamyonet sürücüsü emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Trafik polisleri, geçen gün saat 14.00 sularında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarak ilerlediği öne sürülen kamyonet şoförünü durdurmak istedi. Polisin uyarısını dikkate almayan şoför, yoluna hızla devam etti. Motosikletli trafik polisleri aracın peşine düştü. Ekipler daha sonra kamyonetin önüne geçerek yolunu kesmek istedi.
SÜRÜCÜLERE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
Polisten kaçmak isteyen kamyonet şoförü, Beykoz TEM Otoyolu'nda ters yöne girerek yaklaşık 600 metre ilerledikten sonra Kavacık Sapağı'ndan içeri girdi. Trafikte bulunan diğer araç sürücüleri korku dolu anlar yaşadı. Trafiktekiler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Ekipler kamyoneti bir süre kovaladıktan sonra araç gözden kayboldu.
OPERASYON BAŞLATILDI
O anlar sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kamyonetin plakasını tespit eden polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücüye 'dur ihtarına uymamak', 'ters şeritte ilerlemek', 'makas atmak' ve 'tehlikeli şerit değiştirmek'ten cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
"TERS İSTİKAMETTE ÜZERİMİZE DOĞRU GELMEYE BAŞLADI"
O anlara şahit olan bir sürücü, "Biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde giderken araçla polisin tartıştığını gördük. Bir süre tartıştılar ve polis kenara çekmesini söyledi. Ama araç kenara çekmedi. Biraz daha ilerledikten sonra polis motorlu olduğu için ileri gidip yolu kapattı. Bunlar da fark edince ters istikamette üzerimize doğru gelmeye başladı. Bayağı bir korkutucuydu." dedi.
EHLİYETİ YOKMUŞ
Sivil Trafik Ekipleri aracılığıyla yakalanarak gözaltına alınan 31 yaşındaki Saffet Sepet, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan adli işlem yapılmak için Kavacık Polis Merkezi'ne getirildi. Aynı zamanda ehliyeti olmadığı tespit edilen Saffet Sepet'e polisin 'dur' ihtarına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek, makas atmak,TEM Otoyolu'nda ters istikamette ilerlemek, emniyet şeridi ihlali yapmak, tek istikametli yolda geri gitmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve araç muayenesinin olmaması suçlarından 7 bin 657 TL cezai işlem uygulandı.
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