Yangın fırsatçıları şimdi de keresteye göz dikti!

Diyarbakır'da yıllardır ahşap ürün imalatı yapan Mehmet Can Mızrak, yangınlarla ilgili önlem alınmasını gerektiğini belirterek, "Ahşap ürünlerimizi, gürgen, kayın keresteden yapıyoruz. Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Orman yangınlarından sonra işlerimiz kırıldı, keresteler çok pahalı oldu. Kereste bulamıyoruz. Çam ağacı bin 200 TL'den 4 bin TL'ye gürgen ise 5 bin TL'ye kadar çıktı" dedi.

Zam furyasından mobilya sektörü de etkilendi. Ertelenen taleplerin düğün sezonunda zirve yapması ile yüzde 30 düzeyinde artan mobilya fiyatları son iki haftada ise orman yangınlarının etkisi ile yeniden yükselişe geçti.