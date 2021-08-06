Abdülhamit’in torunu konuştu: ‘Ne yazık ki hiç Türkiye’yi göremedi’

TÜRKİYE'YE YAKIN OLMAK İÇİN…

İlk kez bir basın kuruluşuna konuşan 72 yaşındaki Şehzade Selim Efendi, dedesi Şehzade Mehmed Abdülkadir Efendi'nin 1924 yılında Türkiye'den ayrıldıktan sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittiğini, babası Necip Ertuğrul (Ali Abdulkadir) Osmanoğlu ve amcası Alaedin Kadir Efendi'nin burada büyüdüklerini, dedesinin daha sonra Türkiye'ye yakın olmak istediği için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya taşındığını ve 1944'te 2. Dünya Savaşı'nın etkili olduğu yıllarda bu şehirde hayatını kaybettiğini anlattı.