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Abdülhamit'in torunu konuştu: ‘Ne yazık ki hiç Türkiye'yi göremedi’

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Abdülhamit’in torunu konuştu: ‘Ne yazık ki hiç Türkiye’yi göremedi’

Sultan İkinci Abdülhamid'in 3. kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu, ile ilgili oldukça az bilginin olduğu babası Necip Ertuğrul Osmanoğlu başta olarak, uzun seneler hiç bir araya gelmediği akrabalarıyla ilk buluşması, Türkiye'ye gelişi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmasıyla ilgili konuştu.

Sultan İkinci Abdülhamid'in 3. kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu, "Babam (Şehzade Ertuğrul) ne yazık ki hiç Türkiye'yi göremedi. Bu en büyük arzusuydu" dedi

TÜRKİYE'YE YAKIN OLMAK İÇİN…

İlk kez bir basın kuruluşuna konuşan 72 yaşındaki Şehzade Selim Efendi, dedesi Şehzade Mehmed Abdülkadir Efendi'nin 1924 yılında Türkiye'den ayrıldıktan sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittiğini, babası Necip Ertuğrul (Ali Abdulkadir) Osmanoğlu ve amcası Alaedin Kadir Efendi'nin burada büyüdüklerini, dedesinin daha sonra Türkiye'ye yakın olmak istediği için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya taşındığını ve 1944'te 2. Dünya Savaşı'nın etkili olduğu yıllarda bu şehirde hayatını kaybettiğini anlattı.

Osmanoğlu, bu olayın ardından babasının tıp eğitimi almak üzere Viyana'ya geldiğini, o dönemde pasaportu olmayan ve vatandaşlığı bulunmayan kişilerin kullandığı "Nansen Pasaportu" adı verilen belgeyle Avusturya'da ikamet ettiğini söyledi.

VATANDAŞLIK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Avusturya'da yetkililerin, babasına vatandaş olması için sıklıkla teklifte bulunduğunu ancak babasının bunu vefatına kısa bir süre kalana kadar reddettiğini belirten Osmanoğlu, "Vatandaşlık teklifini kabul etmediğini ve ülkesiz olarak kalmayı tercih ettiğini bana anlatmıştı.

''NE YAZIK Kİ HİÇ TÜRKİYE'Yİ GÖREMEDİ''

Bu haliyle seyahat edemiyordu belki ama bir gün Türk vatandaşlığını alıp Türkiye'ye geri dönebilmeyi umut ediyordu" ifadelerini kullandı. Osmanoğlu, babası Ertuğrul Efendi'nin 1994'te vefat ettiğini belirterek "Ne yazık ki hiç Türkiye'yi göremedi, kardeşini de göremedi. Bu en büyük arzusuydu" dedi.

Osmanoğlu, Başkan Erdoğan'ın davetiyle İkinci Abdülhamid'in soyundan gelen hanedan mensuplarıyla Konya'da bir araya geldiklerini belirterek 3 gün süren buluşmada kendilerine hem Erdoğan'ın hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem de Konyalıların yakın ilgi gösterdiklerini, bundan dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.

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