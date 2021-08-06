Kilyos’taki ünlü plajda skandal tesettür yasağı!



Bunun üzerine ne yapacağımızı bilemedim. İtiraz ettim ama kurallarının böyle olduğunu söyleyip almadılar. Eşim kendisini suçlu hissetti, modu düştü bu zamanda böyle bir insan ayrımı yapmak gerçekten çok üzücü. Oradan döndüğümüzde telefonla rezervasyon istedim. O zaman da aynı cevabı verdiler. Tesettürlü almıyoruz dediler" ifadelerini kullandı. Tesettür ile içeri alınmadığını söyleyen Zuhal Fidan ise; "Bu çağda kendimi çok kötü hissettim. Bu kadar ayrımcı olunması beni çok üzdü. İlk kez böyle bir durum ile karşılaştım suçlu gibi hissettim kendimi"dedi.