Konya'daki katliama yönelik son dakika gelişmesi: 14 şüpheliden 10'u tutuklandı

AKRABALARI KONUŞMUŞTU

Konya'nın Meram ilçesinde, silahla vurularak öldürülen aynı aileden 7 kişinin akrabası Erol Şan, "Devletimiz yanımızdaydı. Acımızı paylaştılar. Hiç kimse bizi ayırmaya kalkmasın. Biz bir bütünüz. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Erzurum'da beraber mücadele ettik. Kimse bizi ayıramaz." dedi.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta 2 gün önce baba Yaşar ve anne İpek ile çocukları Barış, Serap, Serpil, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın silahla öldürülmesinin ardından, Karatay ilçesindeki taziye evinde gazetecilere açıklama yapan Şan, yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Kendilerini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür eden Şan, "Devletimiz yanımızdaydı. Acımızı paylaştılar. Hiç kimse bizi ayırmaya kalkmasın. Biz bir bütünüz. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Erzurum'da beraber mücadele ettik. Kimse bizi ayıramaz." ifadesini kullandı.