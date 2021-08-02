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SON DAKİKA: Antalya'da havaalanına yolcu taşıyan otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Son dakika... Antalya Manavgat’ta havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü takla attı. İlk belirlemelere göre korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: Alanya'dan Antalya Havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolunda seyir halinde iken orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otobüs takla attı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İlk belirlemelere göre olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

İŞTE OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR




SON DAKİKA: Antalya'da havaalanına yolcu taşıyan otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı SON DAKİKA: ANTALYA'DA HAVAALANINA YOLCU TAŞIYAN OTOBÜS TAKLA ATTI: 3 ÖLÜ 5 YARALI

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