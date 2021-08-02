İzmir'de alacaklıların kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı | Pompalı tüfekli kavga güvenlik kamerasına yansıdı
İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında alacak verecek meselesinin olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Pompalı tüfekli tabancalı kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay saat 10.30 sıralarında Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4291 Sokak ile Kemalpaşa Caddesi'nin kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi.
İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan Engin Ü. (38) ve Selçuk M. (37) ile Muzaffer G. ve Zafer G. karşı karşıya geldi.
İki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken Muzaffer G. ve Zafer G. tabanca ve pompalı tüfekle ateş ederek Engin Ü., Selçuk M. ve yanlarında bulunan Sibel M.'yi yaralayıp olay yerinden otomobille kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi geldi. Yaralılardan Engin Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Selçuk M. ve Sibel M. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Engin Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İki grup arasında dün akşam saatlerinde de bir kavga çıktığı öğrenilirken, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şahısların şüphelilerin kullandığı otomobili birkaç sokak ileride terk edilmiş halde buldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga anları çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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