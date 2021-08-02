İzmir'de alacaklıların kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı | Pompalı tüfekli kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi geldi. Yaralılardan Engin Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Selçuk M. ve Sibel M. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.