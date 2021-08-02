02 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri AFAD duyurdu! Muğla’nın Datça ilçesinde 4,0 şiddetinde deprem (2021 son dakika depremler)

AFAD duyurdu! Muğla’nın Datça ilçesinde 4,0 şiddetinde deprem (2021 son dakika depremler)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
ABONE OL
AFAD duyurdu! Muğla’nın Datça ilçesinde 4,0 şiddetinde deprem 2021 son dakika depremler

Son dakika haberi... AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Ege Denizi açıklarında saat 17:23’te Muğla’nın Datça ilçesi ve çevre bölgelerde hissedilen 4.0’lık bir deprem kayda geçti. Depremin derinliği 6.34 km açıklandı.

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi açıklarında saat 17:23'te Muğla'nın Datça ilçesi ve çevre bölgelerde hissedilen 4.0'lık bir deprem kayda geçti.

Depremin derinliği 6.34 km açıklandı.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.

İŞTE DEPREMİN ÜSSÜ

2021 SON DEPREMLER

Muğla'da korkutan deprem MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA