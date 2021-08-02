AFAD duyurdu! Muğla’nın Datça ilçesinde 4,0 şiddetinde deprem (2021 son dakika depremler)
Son dakika haberi... AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Ege Denizi açıklarında saat 17:23’te Muğla’nın Datça ilçesi ve çevre bölgelerde hissedilen 4.0’lık bir deprem kayda geçti. Depremin derinliği 6.34 km açıklandı.
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi açıklarında saat 17:23'te Muğla'nın Datça ilçesi ve çevre bölgelerde hissedilen 4.0'lık bir deprem kayda geçti.
Depremin derinliği 6.34 km açıklandı.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.
İŞTE DEPREMİN ÜSSÜ
2021 SON DEPREMLER
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