AFAD duyurdu! Muğla’nın Datça ilçesinde 4,0 şiddetinde deprem (2021 son dakika depremler)

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi açıklarında saat 17:23'te Muğla'nın Datça ilçesi ve çevre bölgelerde hissedilen 4.0'lık bir deprem kayda geçti.

Depremin derinliği 6.34 km açıklandı.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.