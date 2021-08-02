Manavgat'ta korku dolu anlar: Bizi değil bebeğimizi kurtarın

'GÖLÜN DÖRT BİR TARAFI YANMAYA BAŞLADI'

Yangının kendilerine doğru geleceğini düşünmediklerini söyleyen Hatice Enhoş, "O gece burada yangın yoktu ama rüzgardan dolayı tekneyi beklemek için uyumadım. Bir anda karşıdan siyah duman yükseldi. Eşimi uyandırdım ve çocuklarımızı çağırdık hemen. 2,5 yaşında torunum ve yaşlı annemi gitmeleri için arabaya bindirdik ama araç, alevler nedeniyle gidemediği için geri döndüler. Onlar da burada kalmak zorunda kaldı. Alevler üzerimize doğru gelince bota binerek tekneye gittik ve açıldık. Tekneye binip açılınca gölün dört bir tarafı yanmaya başladı" dedi.



'BÖYLE YANGIN HAYATIMDA GÖRMEDİM'

Yardım için birçok yeri aradıklarını ama dönüş alamadıklarını söyleyen Enhoş, "Böyle bir yangın hayatımda görmedim. Gitmeyi düşündüğümüz yerlerde de yangın başlayınca bu mevkide dolanmaya başladık. Herkesin elinde birer telefon ile 112'yi aradık. Gölün üstündeki dumandan alevler dahi gözükmüyordu. İnsanı zehirleyecek cinsten duman ve neredeyse 80 kilometre süratle esen fırtına vardı. Allah'tan teknemizin gündüzden deposu doluymuş ve yedekte de 50 litre yakıt varmış. O an mazotun bittiği yere kadar gideceğiz, dedik. Herkesi aradık ama bize ulaşan olmadı" diye konuştu.